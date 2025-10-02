ਕੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ? ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
'Kantara Chapter 1' ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਕਾਂਤਾਰਾ' ਸਟਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ "ਕਾਂਤਾਰਾ", ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਰਤੀਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਸਵਾਲ: "ਕਾਂਤਾਰਾ" ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਕਵਲ/ਪ੍ਰੀਕਵਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਬਾਅ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸੀਕਵਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 'ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1' 'ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ।
ਸਵਾਲ: ਫਿਲਮ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: "ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ" ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੂਲ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਨੁਸ਼ਯ ਆਵਾਹਨ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇੱਥੇ 'ਆਵਾਹਨ' ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭੋਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਤਾਰਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਕਾਂਤਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਵਲ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਉਸਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1870 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ-ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕਦੰਬ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਬਰਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਗੂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕਾਂਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪੁਸ਼ਪਾ ਜਾਂ ਥਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਢਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ "ਥਾਮਾ" ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ "ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ" ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਕਾਂਤਾਰਾ" ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ: ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ "ਕਾਂਤਾਰਾ" ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਗਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਪਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਂਤਾਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਤਾਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਾਨਤਾ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ।
ਸਵਾਲ: ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਸਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਹਿੰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ: ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ: ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਐਸ. ਕਸ਼ਯਪ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੰਗਲਨ ਅਤੇ ਹੋਂਬਲੇ ਫਿਲਮਜ਼ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਸਮਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਈ?
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ: ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੌਥੀ-ਪੰਜਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਿਨਪਾ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਕੋਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਸਵਾਲ: ਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
