'ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ', ਆਖਿਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?
ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 10:35 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਚ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਅਵਾਜ਼
ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ," ਜਦੋ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਪਿਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਲਹੌਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ। ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਆ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੀ ਆ। ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ ਸਾਰੇ।" ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ," ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਝੂਠੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੱਦ ਹੈ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦੀ।"
ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਕੋਈ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਜੀਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜੇ- ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਗਾਇਕ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ (BJP)" ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," BJP ਗੰਦ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ BJP ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਮਾੜਾ, ਆਪ ਭਾਵੇ ਪੈਸਿਆਂ ਖਾਤਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਪਾਕਿ ਨਾਲ। ਓਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇ ਚੀਜਾਂ ਜੰਗ ਤੇ ਖੇਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬੱਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ।"
