ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2025 at 1:24 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ... ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਖੁਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੰਜਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਦੋਸਤੋ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਜਕ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਨਵਰਾਤਰੇਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਰੂਪੀ ਕੰਜਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡਿਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਬਾਈ ਤੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਸੋਣੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕੋ ਦਿੱਲ ਆਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵੀਰ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੇ ਲਵ ਯੂ ਵੀਰੇ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
