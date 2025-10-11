ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਫਿਰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ

ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਫਿਰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ।
Published : October 11, 2025 at 5:09 PM IST
ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਖੂਨ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰਲ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਗਾਇਕੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗ਼ਜ਼ਲ ਕਿੰਗ" ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਉਰਦੂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਹੋਂਠੋਂ ਸੇ ਛੂ ਲੋ ਤੁਮ", "ਝੁਕੀ ਝੁਕੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ," "ਤੁਮਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਯੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ," "ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਵਾਇਸ਼ੀਂ ਐਸੀ," ਅਤੇ "ਯੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਕਸ਼ਤੀ" ਅਜੇ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ 1965 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ।
5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਤਰਾ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਜ਼ਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀ।
ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੇਗਮ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਗਾਇਕੀ ਇੰਨੀ ਭਾਵੁਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।"
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ 12-ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਟਾਰ ਅਤੇ ਬਾਸ ਗਿਟਾਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਤੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਸਨ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।"
ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਗਜੀਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਊਸ਼ਾ ਉਥੁਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ।"
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ, ਭਜਨ ਅਤੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਹਰੀਹਰਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਹਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
"ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਜ਼ਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ।"
ਹਰੀਹਰਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਹਰੀਹਰਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
"ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ
"ਹੋਂਠੋਂ ਸੇ ਛੂ ਲੋ ਤੁਮ" ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਗੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।" ਇਹ ਗੀਤ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:
"ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।"
ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸੰਗੀਤਕ ਜੋੜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੰਗਲ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਲਬਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
1990 ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ
1978 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਬਮ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਬਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ 1990 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੂੰਘੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨਾਲ "ਸੱਜਦਾ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। "ਸੱਜਦਾ" ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ।
ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ।" ਹਰੀਹਰਨ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਲਈ ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਉਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਪੁਰਸਕਾਰ
ਉਸਦੇ 1976 ਦੇ ਐਲਬਮ "ਅਨਫੋਰਗੇਟੇਬਲ" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ "ਅਰਥ" ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ "ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ" ਤੱਕ, ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ 1998 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2003 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ 'ਲਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਰਾ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
