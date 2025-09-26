ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 1:08 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਨਾਲ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਟ੍ਰੇਲਰ 29 ਸਤੰਬਰ।"

'ਗੋਲਡਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਤਨੂ ਗਰੇਵਾਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੁਲਟ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਨਵ ਲਹਿਲ, ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਬਾਰੇ

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ' ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਰਾ', 'ਲਹੌਰੀਆਂ', 'ਵਾਰ', 'ਜਨਮ', 'ਮੁੰਡਾ ਤਕੜਾ', 'ਨਜ਼ਰਾ', 'ਚੰਦ ਵਰਗੀ', 'ਫੇਮ', 'ਤੇਰੀ ਆ', 'ਕੰਮ ਜੱਟਾ ਦੇ', 'ਇਸ਼ਕ', 'ਤੇਰਾ ਹੱਥ', 'ਤੇਰੇ ਲਈ', 'ਬੰਦੂਕ', 'ਤਸਵੀਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

