ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਣੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕਣ, ਹੁਣ 'ਨਰਕ' ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਾਇਕਾ

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਰਾਨੂ ਮੰਡਲ ਹੁਣ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ।

Ranu Mondal
Ranu Mondal (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2025 at 1:25 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਨੂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਿਮੇਸ਼ ਰੇਸ਼ਮੀਆ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਗੀਤ "ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ" ਗਾਇਆ...ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਨੂ ਮੰਡਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਰਾਨੂ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਰਾਨੂ ਮੰਡਲ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਨਰਕ' ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਗਾਇਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਨੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।

2018 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਅੰਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਇਰਲ ਸਨਸਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ ਗਾਇਕ ਭੁਬਨ ਦੀ ਹੈ। "ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ" ਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁਬਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ ਭੁਬਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

