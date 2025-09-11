ETV Bharat / entertainment

ਖਿੱਚ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ! ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ 'ਤੇ ਹਨ।

RANJIT BAWA CANADA TOUR 2025
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2025 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ 2025' ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੂਰ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਸਕੈਟੂਨ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸੈਂਟਰ), 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਲੋਨਾ (ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਚਰਚ), 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ (ਸੈਂਟੇਨਿਅਲ ਥੀਏਟਰ) ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ (ਸੀ.ਏ.ਏ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ," 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਬਾਰੇ

ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਦੇ 'ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ', 'ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ', 'ਕੰਗਨ', 'ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ' ਅਤੇ 'ਫੁੱਲਕਾਰੀ' ਆਦਿ ਗਾਣੇ ਹਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ 'ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ' ਐਲਬਮ ਦੇ ਗੀਤ 'ਜੱਟ ਦੀ ਅਕਲ' ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਨੂੰ 'ਬੈਸਟ ਵਰਲਡ ਐਲਬਮ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

FOLK STAR CANADA TOUR 2025CANADA TOUR 2025RANJIT BAWARANJIT BAWA CANADA TOUR 2025

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ 8 ਤਰੀਕੇ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਵਰਤੋ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ !

ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਬਦਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਧੱਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਈਏ? ਘਰ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.