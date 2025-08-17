ETV Bharat / entertainment

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਇਹ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ? - RANJIT BAWA AND SATINDER SATTI

ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

RANJIT BAWA AND SATINDER SATTI
RANJIT BAWA AND SATINDER SATTI (ETV Bharat (Special Arrangements))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2025 at 3:00 PM IST

1 Min Read

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਾਵਾਂ ਵਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜਲਦ ਦੋਵੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਭਰਨਗੇ।

'ਗੁਰਜੀਤ ਬੱਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ 2025' ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ 10 ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ, ਲੋਕ ਗਥਾਵਾ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

RANJIT BAWA AND SATINDER SATTI
RANJIT BAWA AND SATINDER SATTI (ETV Bharat (Special Arrangements))

ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ

  1. 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪ੍ਰੇਰੀ
  2. 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ (ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ)
  3. 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਸਕੈਟੂਨ
  4. 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ (ਐਲਗੋਨਕੁਇਨ ਕਾਲਜ)
  5. 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ (CN ਸੈਂਟਰ)
  6. 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸੈਂਟਰ)
  7. 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਲੋਨਾ (ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਚਰਚ)
  8. 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ (ਸੈਂਟੇਨਿਅਲ ਥੀਏਟਰ)
  9. 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ (ਸੀ.ਏ.ਏ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ)
  10. 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਾਵਾਂ ਵਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜਲਦ ਦੋਵੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਭਰਨਗੇ।

'ਗੁਰਜੀਤ ਬੱਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ 2025' ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ 10 ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ, ਲੋਕ ਗਥਾਵਾ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

RANJIT BAWA AND SATINDER SATTI
RANJIT BAWA AND SATINDER SATTI (ETV Bharat (Special Arrangements))

ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ

  1. 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪ੍ਰੇਰੀ
  2. 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ (ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ)
  3. 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਸਕੈਟੂਨ
  4. 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ (ਐਲਗੋਨਕੁਇਨ ਕਾਲਜ)
  5. 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ (CN ਸੈਂਟਰ)
  6. 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸੈਂਟਰ)
  7. 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਲੋਨਾ (ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਚਰਚ)
  8. 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ (ਸੈਂਟੇਨਿਅਲ ਥੀਏਟਰ)
  9. 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ (ਸੀ.ਏ.ਏ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ)
  10. 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

FOLK STAR CANADA TOUR 2025RANJIT BAWA CANADA TOUR 2025SATINDER SATTI CANADA TOUR 2025CANADA TOUR 2025RANJIT BAWA AND SATINDER SATTI

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਚਟਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.