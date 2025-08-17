ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਨਾਵਾਂ ਵਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜਲਦ ਦੋਵੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਭਰਨਗੇ।
'ਗੁਰਜੀਤ ਬੱਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ 2025' ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੱਕ 10 ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ, ਲੋਕ ਗਥਾਵਾ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਈਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
- 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਪ੍ਰੇਰੀ
- 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ (ਐਕਸਪੋ ਸੈਂਟਰ)
- 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਸਕੈਟੂਨ
- 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ (ਐਲਗੋਨਕੁਇਨ ਕਾਲਜ)
- 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ (CN ਸੈਂਟਰ)
- 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ (ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸੈਂਟਰ)
- 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਲੋਨਾ (ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਚਰਚ)
- 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ (ਸੈਂਟੇਨਿਅਲ ਥੀਏਟਰ)
- 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ (ਸੀ.ਏ.ਏ ਸੈਂਟਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ)
- 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ, ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-