ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਫਿਲਮਾਂ, ਰੱਖੜੀ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ - RAKSHA BANDHAN

ਇੱਥੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰੱਖੜੀ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਆਲੀਆ ਭੱਟ-ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ

2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਜਿਗਰਾ' ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਲੀਆ ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਰੈਨਾ ਅੰਕੁਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ

2016 ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਓਮੰਗ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪੁਰੀ-ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ

'ਕਾਈ ਪੋ ਚੇ' 2013 ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਈਸ਼ਾਨ (ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵਿਦਿਆ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪੁਰੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ-ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ 1994 ਦੀ ਮਿਸ ਵਰਲਡ-ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਨੂੰ 2000 ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੈ 'ਜੋਸ਼'। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ (ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਲੀ ਡਾਇਸ (ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ) ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ-ਇੱਛਾ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਵ ਆਨੰਦ-ਜ਼ੀਨਤ ਅਮਾਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 'ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ' (1971) ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਦੇਵ ਆਨੰਦ) ਅਤੇ ਜ਼ੀਨਤ ਅਮਾਨ (ਜਸਬੀਰ) ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

