ਇਸ ਦਿਨ ਪਏਗਾ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਭੋਗ, ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸੰਪੰਨ
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 13, 2025 at 9:47 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਮਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਰਦਾਸ ਰਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਸ਼ਖਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਸਦਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਖ 'ਚੋਂ ਉਭਰਣਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਦੁਲਾਰੇ ਰਹੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਮਰਹੂਮ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਮਿਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਰੋਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵਿਖੇ 11 ਤੋਂ ਦੁਪਿਹਰ ਵਜੇ ਤੱਕ 2.00 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਹੇ ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਆਦਿ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਅਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨਗਰ ਪੋਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
