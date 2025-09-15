ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਹਸਾਏਗਾ
ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ 'Genz ਔਰ 90's ਵਾਲੇ' ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2025 at 3:20 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਏ.ਐਮ.ਪੀ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ 'Genz ਔਰ 90'S ਵਾਲੇ' ਟਾਈਟਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
'ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਫੰਡਰਾਈਜਰ ਸ਼ੋਅਜ਼' ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧਤ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਤਰੀਕਾਂ
|ਜਲੰਧਰ
|18 ਸਤੰਬਰ
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|19 ਸਤੰਬਰ
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|20 ਸਤੰਬਰ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|21 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 'ਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ', 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਫਟਰ ਚੈਲੇਜ', 'ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ', 'ਝਲਕ ਦਿਖਲਾ ਜਾ ਸੀਜ਼ਨ 11' ਸਮੇਤ ਆਦਿ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਲੱਖ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈਏ' (2008), 'ਭਾਵਨਾਂਓ ਕੋ ਸਮਝੋ' (2010), 'ਦਿਲ ਵਿਲ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ' (2014), 'ਠੱਗ ਲਾਈਫ' (2017), 'ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਜੈਲੀ' (2017) ਅਤੇ 'ਕੰਜੂਸ ਮਜਨੂੰ ਖਰਚੀਲੀ ਲੈਲਾ' (2023) ਆਦਿ ਜਿਹੀਆ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-