ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਰਨਰ ਅੱਪ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਕ ਢੀਂਗਰਾ ਦੂਜੀ ਰਨਰ ਅੱਪ ਅਤੇ ਅਮੀਸ਼ੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੀਜੀ ਰਨਰ ਅੱਪ ਰਹੀ।

ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਰੀਆ ਨੇ ਮਨਿਕਾ ਨੂੰ 2025 ਦੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 74ਵੇਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ।

ਕੌਣ ਹੈ ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ?

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਨਿਕਾ ਇਸ ਤਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮਨਿਕਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿਕਾ ਹੁਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 74ਵੇਂ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 130 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਮਨਿਕਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਮਨਿਕਾ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਪਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ BIMSTEC ਸੇਵਾਕੋਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਜੇ. ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਿਕਾ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ।

ਕਿਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣੀ?

ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਡੀਆ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਿਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੁਣੇਗੀ? ਮਨਿਕਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 'ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੁਣਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।'

ਮਨਿਕਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।'

