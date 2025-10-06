ETV Bharat / entertainment

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਬਣੇਗੀ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

RAAVI DE KANDE
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 6, 2025 at 2:52 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

'ਜੇਐਸਆਰਪੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਡਾਈਲਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ, ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਤੀਸ਼ਾ ਕੌਰ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ, ਸੈਮੂਅਲ ਜੌਹਨਸ, ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਸੰਤੋਸ਼, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਗੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਘੱਲੂਵਾਲ ਆਦਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਅਦਾਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," "ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ" ਤੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਿਕੰਦਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ… ਇਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੇਰਾ ਵਰਗਾ ਆ…ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ… ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਸੁਕੂਨ ਮਿਲਦਾ!! ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਮੈਂ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ! 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ!" ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਬਾਰੇ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਫਿਲਮ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਲੁੱਟ ਮੁਬਾਰਕ' ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨੀਕਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

