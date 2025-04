ETV Bharat / entertainment

ਫਿਲਮ 'ਕੇਸਰੀ 2' ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ - R MADHAVAN

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਰ ਮਾਧਵਨ 'ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2' ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 'ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਘੂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪਲਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ "the case that shook the empire" 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਰ ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।

'ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2' ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਰ ਮਾਧਵਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਸਟਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਮਾਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।