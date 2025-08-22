ETV Bharat / entertainment

ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ-ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ - JASWINDER BHALLA DEATH

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਉਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ, ਛਣਕਾਟਿਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉਤੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ…ਚਾਚਾ ਚਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ

ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਨੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਸਾਹਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ...RIP।"

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3' ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ-ਐਕਟਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ:

"ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਨ, ਯਾਦਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ:

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਸਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਭਾਜੀ।"

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ

"ਨਹੀਂਓ ਭੁੱਲਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰਾ...ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਜਹਾਨ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਖੁਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਗਈ।"

ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ

"ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਮੇਡੀਅਨ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹਾਸੇ ਵੰਡਦੇ ਯਾਰਾਂ ਅੱਜ ਰਵਾਂ ਗਿਆ ਵਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ।"

ਗਾਇਕ ਬਾਬਾ ਬੇਲੀ

"ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਓਸ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈੱਕ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਛਣਕਾਟਾ 97 ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛਣਕਾਟਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਅੰਗ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਬੜੀ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣੋਂ ਟਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ...ਸਰੀਰਕ ਸਫ਼ਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਕਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਲਾ ਜਗਤ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵੰਤ ਰਹੇਗਾ...।"

ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ

"ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸੈੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਤਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਮੁਸਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਹਾਸਾ ਰੋਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।"

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ

"ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਭੱਲਾ ਸਾਹਬ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਸਰ...ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ।"

ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ

"ਹਾਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਦੂ ਰਚਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਦਾ ਜੀਵੰਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। "ਮਾਈਸੈਲਫ ਪੇਂਡੂ" ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ...ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨਿੱਘ ਦਾ ਸਰੋਤ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਹਾਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛਾਪ ਛੱਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੰਤਕਥਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭੱਲਾ ਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ

"ਅੱਜ ਹਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ।"

ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ

"ਅਲਵਿਦਾ ਭੱਲਾ ਸਾਹਬ ...ਫੈਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਝ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਭੱਲਾ ਸਾਹਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਬਸ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।"

ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ

"ਅਲਵਿਦਾ...ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ...ਮਨ ਧੁਰ-ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸ, ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੈ। ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ...ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਡੱਪਣ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ‘ਹੈ ਤੋਂ ਸੀ ਤਕ’ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ , ਉਸ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ। ਅਲਵਿਦਾ...ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ।"

ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ

"ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ।"

ਦੇਬੀ ਮਖ਼ਸੂਸਪੁਰੀ

"ਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ" ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ।"

