ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾਂ

ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ 'ਫਤਫ਼ਤੀਆ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ (ETV Bharat (Special Arrangement))
Published : September 16, 2025 at 5:09 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਲੇਠੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ 'ਫਤਫ਼ਤੀਆ' ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਸ ਡਾਂਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ ਐਕਸ ਸੋਸਨ ਜੈੱਡ ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲਾਬ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮੈਡ ਮਿਕਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਗ਼ੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਜੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਜਤ ਸਥਿਤ ਵੱਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿਜੇਭੂਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।

