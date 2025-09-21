ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ, ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 21, 2025 at 3:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,"ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਕੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰਕ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਲਈ ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਲੌਕਡ ਇਨ ਦ ਸਟੂਡੀਓ, ਕ੍ਰਿਏਟਿੰਗ ਮੈਜਿਕ #albuminthemaking" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਲਈ ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਿਆਰ', 'ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ', 'ਉੱਡਦੀ ਫਿਰਾਂ', 'ਜਾਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ', 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾ ਛੋਕਰਾ', 'ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ', 'ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ', 'ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ', 'ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ', 'ਜੱਟ ਦਿਸਦਾ', '9-9 ਮਸ਼ੂਕਾਂ', 'ਫਿਲਹਾਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ' ਗਾਣੇ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
