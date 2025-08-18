ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੇ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪਿਛਲੇ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਗਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਸੌਗਾਤ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਅੱਜ ALBUM Travel Diaries ‘ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ’ ਦੇ 30 ਗੀਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ iPhone ‘ਤੇ shoot ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲਹਿਦਾ ਅਤੇ ਹਸੀਨ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ।"
ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਸਪੋਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ Concerts ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਮਿਲ਼ੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਕਦੇ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੀਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਏ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ Vocal ਡੱਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਿੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਡਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰ-ਦਾਨੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ: ਸੌਗਾਤ...ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ।"
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਤਾਜ ਵੀਰ ਦੀ...ਸਿੱਜਦਾ ਐਸੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ।" ਗਾਇਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।
