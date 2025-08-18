ETV Bharat / entertainment

ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਨਾ ਖੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗੀਤ - SATINDER SARTAAJ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Satinder Sartaaj
Satinder Sartaaj (Photo: Facebook @Satinder Sartaaj)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 2:22 PM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੇ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪਿਛਲੇ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਗਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਸੌਗਾਤ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਅੱਜ ALBUM Travel Diaries ‘ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ’ ਦੇ 30 ਗੀਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ iPhone ‘ਤੇ shoot ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲਹਿਦਾ ਅਤੇ ਹਸੀਨ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਸਪੋਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ Concerts ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਮਿਲ਼ੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਕਦੇ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੀਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਏ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ Vocal ਡੱਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਿੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਡਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰ-ਦਾਨੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ: ਸੌਗਾਤ...ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ।"

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਤਾਜ ਵੀਰ ਦੀ...ਸਿੱਜਦਾ ਐਸੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ।" ਗਾਇਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੇ 5 ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪਿਛਲੇ 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਗਾਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਸੌਗਾਤ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਅੱਜ ALBUM Travel Diaries ‘ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ’ ਦੇ 30 ਗੀਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ iPhone ‘ਤੇ shoot ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲਹਿਦਾ ਅਤੇ ਹਸੀਨ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਈਸਪੋਰਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ Concerts ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਮਿਲ਼ੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਕਦੇ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੀਤ ਦੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੀਤ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਏ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ Vocal ਡੱਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਜੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਿੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਵਲ ਡਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਦਰ-ਦਾਨੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ: ਸੌਗਾਤ...ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ।"

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਗੀਤ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਰਤਾਜ ਵੀਰ ਦੀ...ਸਿੱਜਦਾ ਐਸੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ।" ਗਾਇਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

SATINDER SARTAAJ NEW SONGNEW SONG SAUGAATSAUGAAT RELEASEDਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤSATINDER SARTAAJ

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.