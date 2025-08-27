ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਉਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਣੇ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਢਾਬੇ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7-8 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 130 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡੈਮਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਖੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ "ਸਰਤਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ" ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ-ਭਰੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਬਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ-ਜ਼ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਲਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਬਾਰੇ
ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਗੀਤਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪਲੇਅਬੈਕ ਗਾਇਕ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 'ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ।
