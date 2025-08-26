ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅਲਹਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗਾਇਕੀ ਦੀਆਂ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
'ਹਾਈਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਅਤੇ 'ਪੂਨਿਆ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੀਰੂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਟ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਐਸਏ ਟੂਰ 2025 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਕਤ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਠਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਲੜੀ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
