ETV Bharat / entertainment

'ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਉੱਠਿਆ', ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।

RESHAM SINGH ANMOL
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2025 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਉੱਠਿਆ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਲੋਕ, ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਫ਼ਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਹਰ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਵੱਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਸਲੂਟ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਾਈ ਜੀ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ...ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ।"

ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 14 ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ 12,230 ਲਾਈਕਸ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਟਲ ਬਾਈ ਜਦਕਿ ਬੋਲ ਵਿੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

SONG PUNJAB AAPE UTHYARESHAM SINGH ANMOL NEW SONGRESHAM ANMOL HELPING FLOODS VICTIMSਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲRESHAM SINGH ANMOL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਖਾਈ ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਓ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ 3000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.