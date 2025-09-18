ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 11:02 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਵੱਲੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ।"
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਰਾਜੀਦਰ ਕੌਰ, ਮਮਤਾ ਦੇਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੈਪਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ- ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲੱਬ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ), ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐਡਵੋਕੇਟ) ਸਭ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-