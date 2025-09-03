ETV Bharat / entertainment

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ - FLOODS IN PUNJAB

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।

Punjabi singer Resham Anmol
Punjabi singer Resham Anmol (Photo: Special arrangement)
Published : September 3, 2025 at 12:14 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਰੁੱਖਤ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ।"

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਬਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ।"

ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਸੁਰਮਾ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ 'ਦਿ ਬਿਗਨਿੰਗ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3' ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਸੀ।

ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ', 'ਮੁੰਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ', 'ਅੱਤ ਮਹਿਕਮਾ', 'ਜੱਟ ਦੀ ਯਾਰੀ', 'ਗੋਲਡਨ ਡਾਂਗ', 'ਬੈਂਡ ਬਨਾਮ ਬ੍ਰਾਂਡ', 'ਨਜ਼ਾਰੇ', 'ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ', 'ਸਰੂਰ', 'ਯਾਰੀਆਂ', 'ਕੰਗਨਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਇਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

