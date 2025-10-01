ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਕਮਾਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦਾਨ
ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2025 at 3:34 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਇਕ ਖੁਦ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ," 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੇਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ, ਗੁਲਾਬ ਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਦਸ਼ਹਰੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 nd October ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ, ਗੁਲਾਬ ਗੜ੍ਹ ਰੋਡ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ।"
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ', 'ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋੜੀ', 'ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ 2', 'ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ', 'ਵਿਜ਼ਾ', 'ਜੱਟ ਦੀ ਯਾਰੀ', 'ਮੁੰਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ', 'ਮੁਟਿਆਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-