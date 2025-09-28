ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

RAJVEER JAWANDA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2025 at 10:05 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,"ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਵੀਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਏਦਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ RIP ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਅਤੇ ਪਰਵਿਰ ਵੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਫਿਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜਵੀਰ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਨ।"

Punjabi singer Rajvir Jawanda
ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ (Instagram)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ,"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਫਰਕ ਆ.. ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੋੜੋ... ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਰਾਜਵੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।"

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਚਿੰਤਾ

ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

