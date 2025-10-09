"ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਵੰਦਿਆ", ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 9, 2025 at 1:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਗਾਇਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਵੰਦਿਆ...ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ...ਤੇਰਾ ਘਾਟਾ ਨੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ...ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕੱਠੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਈ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ। ਜਵੰਦੇ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਈ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਖਾਏਂਗਾ ਪੀਏਂਗਾ, ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ...ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ "ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਈ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਅਖਾੜਾ ਮੈਂ ਲਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਸਟੇਜ ਮੇਰੀ ਹੋਊ। ਆਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੀਰਿਆ...ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ, ਦੋਸਤ, ਭਰਾ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਈ ਆਉਂਦੇ ਜੱਗ ਉਤੇ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਸਮੁੱਖ, ਪਿਆਰਾ, ਸੁਨੱਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ...ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਧਰਵਾਸ ਈ ਆ ਦਿਲ ਨੂੰ...ਰੱਬਾ ਜਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਭੈਣ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਤਰਸ ਨੀ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ। ਚੰਗਾ ਜਵੰਦਿਆ ਜਦ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰੋਂ। ਅਲਵਿਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਵੀਰਾ...ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ (ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ) ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
