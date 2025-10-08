ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ, ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

LATE SINGER RAJVEER JAWANDA
ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 8, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਸਨ। ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ (ETV BHARAT)

'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਸੀ ਜਵੰਦਾ'

ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨਪਰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਚਪਨ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸਨ।'

'ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦਿਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਾ-ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।'-ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ

'ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ'

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੁੱਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ।'

ਜਵੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜੇ। ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। -ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੋ ਢੱਠੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

