ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸੜ੍ਹਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਆ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸੜ੍ਹਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ

RAJVIR JAWANDA
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸੜ੍ਹਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ (facebook)
Published : September 27, 2025 at 5:17 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਧਰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤਕ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।


ਨਜਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਾਨਾ


ਉਕਤ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਇਕ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਕਲ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

RAJVIR JAWANDA
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਸੜ੍ਹਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ (facebook)


ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7.30 ਵਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਦੋ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾ ਲੱਗੀਆ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

ਕਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ "ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ.." ਅਤੇ "ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੰਗਣੀ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ"… ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੋਨਾ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲਜ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋਬਨ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।

