ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਰ.ਨੇਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ - R Neet new song will be released

ETV Bharat / entertainment

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਰ.ਨੇਤ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ - R Neet new song will be released

By ETV Bharat Punjabi Team Published : 17 hours ago