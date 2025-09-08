ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਭਰੀ ਗਵਾਹੀ
2018 ਦੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 1:05 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ 2018 ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅੰਧੇਰੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਗੈਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਮਨੀ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਰਹੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਵੱਲੋ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਸਥਲ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ 7 ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2018 ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਅ ਉਪਰੰਤ ਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸੁਖਨ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੇਜ 1 ਵਿੱਚ 7 ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 19 /04/2018 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ 64 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਿੰਦਾ, ਗੌਰਵ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਆਰੋਪੀਆਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਰੁਣਦੀਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
