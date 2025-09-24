ETV Bharat / entertainment

ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆਂ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ (Instagram)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਡੀਆਂ ਟੂਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ," ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ।"

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਰੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' 15 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ-ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ

ਜੇਕਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਬਾਹ', 'ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ', 'ਰੌਕੀ ਮੈਂਟਲ', 'ਜ਼ਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ', 'ਸਿੰਘਮ', 'ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ', 'ਕਾਰ ਕਲਚਰ', 'ਲੈ ਚੱਕ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ', 'ਛੱਡਗੀ', 'ਗਾਲ ਨੀ ਕੱਢਣੀ', 'ਚੱਲ ਓਏ', 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ', '4 ਯਾਰ', 'ਜਾ ਵੇ ਜਾ', 'ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਕਾਂ ਉੱਡ', 'ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰ', 'ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ', 'ਪਿੰਡਾਂ ਆਲੇ ਜੱਟ', 'ਯਾਰ ਮੇਰੇ', 'ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ', 'ਹੱਸਦੀ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸੋਹਣੀਏ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

