ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਦਾਨ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

NIRVAIR PANNU
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2025 at 12:41 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਬਾਰੇ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 'ਪਿਸਤੌਲ' ਗੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 'ਬੰਦੂਕ' ਗੀਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮਸ਼ੂਹਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ' ਅਤੇ 'ਜੱਟੀਏ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ 'ਸੂਹੇ ਵੀ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ' ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਤਮ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਲੋਨਾ, 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈੱਗ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ETV Bharat Logo

