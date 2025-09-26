ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਇਸ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਨ ਸਾਬ ਦਾ ਮਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾਇਕ ਗਹਿਰੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਬਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖਾਨ ਸਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਖਾਨ ਸਾਬ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਿਮ ਝਿਮ', 'ਤੋੜ ਗਈ', 'ਬੇਕਦਰਾਂ', 'ਮੁੜ ਆਵੇ', 'ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾ', 'ਕਸੂਰ', 'ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇਰਾ', 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ', 'ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ', 'ਨਸੀਬਾਂ', 'ਨਰਾਜ਼ਗੀ', 'ਦੂਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ', 'ਜੀਅ ਕਰਦਾ', 'ਸੱਜਣਾ', 'ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ', 'ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
