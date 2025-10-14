ETV Bharat / entertainment

ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ, ਬੋਲਿਆ-"ਡੈਡੀ ਉੱਠ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ"

ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼-ਏ-ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (Photo: Instagram/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 1:31 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ (ਉਮਰ 67 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਅੱਜ (14 ਅਕਤੂਬਰ) ਦੁਪਹਿਰ ਨਮਾਜ਼-ਏ-ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸੋਗ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਲਮਾ ਪਰਵੀਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਸੀ।

ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (VIDEO: ETV Bharat)

13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਜੋ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਗਾਇਕ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਬਾਰੇ

ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਜਨਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲਬਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਬਰੱਖ ਲਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ": ਖਾਨ ਸਾਹਬ

ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

"ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗਾ?"

