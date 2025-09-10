'ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ' ਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਭੰਗੜਾ

'ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ' ਗੀਤ 'ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਭੰਗੜਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'MF Gabhru!' 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਇਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 10:33 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਭੰਗੜਾ
ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'MF Gabhru!' 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,"ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ।" ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,"ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਾਇਕ ਆਪਣਾ ਗੀਤ 'MF Gabhru!' ਲਗਵਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,"@karanaujla ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ!"
ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦ ਟੂਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ 'P-Pop Culture' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਐਲਬਮ 'P-Pop Culture'
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਐਲਬਮ 'P-Pop Culture' ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ 11 ਗਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਟੂਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ' ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਟੂਨਾਈਟ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜਿੰਮੀ ਫੈਲਨ' ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 17 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਫੈਲਨ ਛੇਵੇਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
