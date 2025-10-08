ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ?

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ?
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕੰਸਰਟ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 10:06 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਗਲੋਬਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕੰਸਰਟ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਲਫ ਹਿੱਸੇ ਯੂ.ਏ.ਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਅਮੀਰਾਤਸ ਐਨ.ਬੀ.ਡੀ' ਵੱਲੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ 'ਪੀ-ਪੋਪ ਕਲਚਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ' ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਯਾਸ ਟਾਪੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਡਲ ਈਸਟ-ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅਰਬ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲੇਵੈਂਟ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਆਦਿ ਹਿਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜਿਆ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-