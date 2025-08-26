ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਇੱਕੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਹੋਈ ਫਾਈਰਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ-ਰੈਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਹਾ।
ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। "ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।"
ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। "ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ' ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। "ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਦੋਂ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਜਲਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਖੁਦ ਲਗਭਗ 20-25 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੋਣ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।" 28 ਸਾਲਾਂ ਸਟਾਰ 'ਡੋਂਟ ਵਰੀ', 'ਝਾਂਜਰ', 'ਨੋ ਨੀਡ' ਅਤੇ 'ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ' ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
