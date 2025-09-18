ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਾਲ Ed Sheeran ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗੀਤ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨਾਲ Ed Sheeran ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗੀਤ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਇਕ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : September 18, 2025 at 12:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੀ ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਵੀ ਡੈਬਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਇਕ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਇਕੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਰਾਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਅਕਤਬੂਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਇਕ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਇਕ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ 'ਲਵਰ' ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।" ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਦੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵੀਊ ਨੂੰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ 'Sapphire', 'Perfect',' Castle on the hill', 'Shape of You', 'Shivers', 'Bad Habits', 'I Don't Care' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
