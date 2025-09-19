ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ? ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਲਵ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

JORDAN SANDHU NEW SONG
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ (Instagram)
Published : September 19, 2025 at 1:33 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਲਵ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਾਇਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੀਤ 'ਲਵ ਪੰਜਾਬ' ਬਾਰੇ

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਲਵ ਪੰਜਾਬ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ, ਮੰਜੇ, ਰੋਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ 10,142 ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ," ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜ਼ਜਬਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੱਜਣਾ। ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ…"

ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ', 'ਫੋਰਡ ਬਾਪੂ ਦਾ', 'ਤੀਜੇ ਵੀਕ', 'ਜੱਟੀਏ ਨੀ', 'ਤਰੀਫ਼ਾਂ', 'ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੱਟ', 'ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ', 'ਬੇਬੇ ਦੀ ਪਸੰਦ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ' ਅਤੇ 'ਕਾਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

