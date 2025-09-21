ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ
JASSI GILL NEW ALBUM GILLORIOUUS (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਾਮ 'ਗਿਲੋਰੀਅਸ' ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹੇਲੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ+ਓਰੀਓ+ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ! ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਐਲਬਮ 'ਗਿਲੋਰੀਅਸ' 1 ਅਕਤਬੂਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ 'ਗਿਲੋਰੀਅਸ' ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ 7 ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ... “ਗਿਲੋਰੀਓਸ” 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ 7 ​​ਟਰੈਕ ਹਨ — ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੱਚਣ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ! ਟਰੈਕਲਿਸਟ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ।"

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਮੋਰਨੀ', 'ਹਾਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ', 'ਦਿੱਲੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ', 'ਖੰਡ ਵਰਗੀ', 'ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ', 'ਸਨਫਲਾਵਰ', 'ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

JASSI GILL NEW ALBUM GILLORIOUUSALBUM GILLORIOUUS RELEASE DATEUPCOMING PUNJABI ALBUMJASSI GILL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੀਓ ਇਹ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਜੀਨਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਖਾਈ ? ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 55 ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਓ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਓ 3000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.