Yo Yo ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਕਿਹਾ- "ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਏ?" - PUNJABI SINGER JASBIR JASSI

ਗਾਇਕ ਹਨੀ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ। ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼।

Punjabi Singer Jasbir Jassi
Yo Yo ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ (Photo: Special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ-ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਪਰ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੀ ਸੀ ਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ 23 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ 2025 ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀ!

ਉਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਰੋਸ ਵਜੋ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਲੋਕ-ਗਾਇਕ ਗਾਇਕ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 'ਵੋਡਕਾ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਈਵੇਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉੰਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈ ਬੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੋਡਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘੁਸਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਹਨੀ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।"

"ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੇਧ"

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਗਾਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ , ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਪਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਬੰਧਤ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਸਮੇਤ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਚਿਹਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਈਵੇਂਟ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਓਧਰ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਅਦ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ , ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਈਵ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਮੂਮਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

