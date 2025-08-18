ETV Bharat / entertainment

ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ - HARBHAJAN MANN

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ।

Punjabi singer harbhajan mann
Punjabi singer harbhajan mann (Photo: Facebook @ harbhajan mann)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 1:02 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਗਭਗ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੱਡਬੀਤੀ

ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "3 ਅਗਸਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ।"

ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਅਵੀਕਾਸ਼ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, "ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਸੱਜਣਾਂ, ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ...ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ 44 'ਤੇ ਪਿਪਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕ ਸਨ। ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।

