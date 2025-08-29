ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਗਰਲ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੀਤ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਾਇਕ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦਾ ਗੀਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂਅ " ਕੁੜੀਓ ਇਸ਼ਕ ਕਰੋ" ਹੈ, ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਾਇਕ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਓ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 122 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ
ਗਾਇਕ ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਰਾਏਕੋਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ "ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਏਕੋਟ" ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੀਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਇਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ "ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ" ਅਤੇ "ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾਂ" ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਯੋਗ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: