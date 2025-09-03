ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਡਾਲਰ' ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਦ ਵੈਂਕਟਸ ਸੰਗੀਤ' ਲੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗੀਤਕ ਟੀਮ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਸੰਗੀਤਕ ਰੋਂਅ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੇੜੀ', 'ਸਿਰਾ', 'ਅਜੁਲ' ਅਤੇ 'ਕਾਤਲ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਵਾ 'ਸੰਨ ਆਫ਼ ਸਰਦਾਰ 2' ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਫਿਲਮ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਸ਼ੁੱਧ ਵੇਸ਼ਨੂੰ ਡਾਕਾ' ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
