ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂਅ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਧੁਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਾਲੋਇੰਗ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਬਣ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮੋਹਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੁੱਝ ਜਾਇਦਾਦ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 45 ਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗਾਇਕ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 50 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ।
ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ 30 ਅਗਸਤ 1991 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2013 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗੀਤ "ਸੇਮ ਗਰਲ" ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ "ਛੱਡ ਗਈ" ਸੀ, ਜੋ ਉਸੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫਲ ਗੀਤ 'ਪਟੋਲਾ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਹੇਮੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੈਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਬਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਬਮ 'ਪੇਜ ਵਨ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ 'ਆਉਟਫਿਟ' ਅਤੇ 'ਖਟ' ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। 'ਫੈਸ਼ਨ', 'ਯਾਰ ਮੋੜ ਦੋ' ਅਤੇ 'ਸੂਟ' ਵਰਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਗੀਤ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੰਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲੇਬਲ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ' ਅਤੇ 'ਲਾਹੌਰ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਐਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ IPL 2017 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
