ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Guru Randhawa
Guru Randhawa (Photo: IANS)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਾਣੇ 'ਸਿਰਾ' ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਂਵਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਦਰਅਸਲ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗੀਤ 'ਸਿਰਾ' ਉਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਰਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗੀਤ 'ਸਿਰਾ' ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ 'ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਅਫੀਮ ਐ' ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਤੇ। ਰਾਜਦੀਪ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 'ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਅਫੀਮ ਐ' ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (VIDEO: ETV Bharat)

ਵਕੀਲ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਓਧਰ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਬੋਲੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

