ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2025 at 1:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ 'ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ' ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਹਰ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ #ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।"
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ' ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡੈਡੀ ਬੀਟਸ ਅਤੇ ਬੋਲ ਸੋਭਾ ਬਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਫਰਸਟ ਐਪੀਸੋਡ' 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ 'ਅਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ 5' ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਸਾ ਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ' ਅਤੇ 'ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ 'ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ', 'ਪਾਗਲ', 'ਇੱਕ ਨੰਬਰ', 'ਪਸੰਦ ਬਣਗੀ', 'ਜੀਜਾ ਸਾਲੀ', 'ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ', 'ਰੱਖਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ', 'ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ', 'ਜੱਟ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ', 'ਨਖਰੋ', 'ਪਰੀਆਂ', 'ਅੱਗ ਅੱਤ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ', 'ਗੱਭਰੂ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ', 'ਕਰਮਾਵਾਲਾ', 'ਦੁਨੀਆਂ', 'ਝਾਂਜਰਾ', 'ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-