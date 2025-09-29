ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸਲਾਹ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ।

RAJVIR JAWANDA
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ (Instagram)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਾਇਕ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।

ਜੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ @rajvirjawandaofficial ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਲਗਦਾ ਖਾਨ ਪੱਗ ਬੰਨਿਆ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਜੱਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪੱਗ ਸਜਾਉਣੀ ਆ ਫੇਰ ਤੋ ਮੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰ।"

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਤੇ।"

ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਹੀਰਾ ਵੀਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।"

ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪਿਆਰ ਨੀ ਕਰਦਾ', 'ਸੱਜਣਾ', 'ਫਾਸਲੇ', 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ', 'ਕੈਨੇਡਾ', 'ਤੇਰੀ ਯਾਦ', 'ਕੀਮਤ', 'ਫਤਿਹ', 'ਹਾਈ ਜੱਟ', 'ਵੀਰਾ', 'ਨੱਚਦੀ', 'ਮਾਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਜੇਕਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਮਲਾ', 'ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦਿਲ ਮੰਗਿਆ', 'ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ', 'ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ', 'ਅੰਬਰਾ ਦੇ ਚੰਨ੍ਹ ਵਰਗਾ', 'ਮਾਵਾਂ', 'ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਤਿਹ', 'ਸਕੂਨ', 'ਸਰਦਾਰੀ', 'ਪੰਜਾਬਣ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

