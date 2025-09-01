ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਫ਼ਨਕਾਰ ਜੀ ਖਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਬਮ 'ਇਮੋਸ਼ਨਜ਼' ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਜੀ ਖਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਐਲਬਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਕਤ ਐਲਬਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣਾ 'ਨੈਵਰ ਫੋਰਗਿਟ', ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਯੋਜਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਵਿੱਕੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਣਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਜ਼ੋਂਬੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਜੀ ਖਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਡੈਬਿਊ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਕਵਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
