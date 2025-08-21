ETV Bharat / entertainment

ਦੀਪ ਜੰਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਆਏਗੀ ਨਜ਼ਰ - DEEP JANDU

ਦੀਪ ਜੰਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi singer Deep Jandu
Punjabi singer Deep Jandu (Photo: Song Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 11:27 AM IST

1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਰੀਅਲਜ਼ 'ਚ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ 'ਰੀਲ', ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਗੀਤ ਐੱਮਪੀ 3' ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਟ੍ਰੈਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸੇਂਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੀਪ ਜੰਡੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਬੀਟ ਸੋਂਗ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬੀਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ
ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ (Photo: Special arrangement)

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਜੰਡੂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੀਚਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੱਤੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਮਾਲਵੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਯੂਟਿਊਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਲੋਲਾ' ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਉਡਾਰੀਆਂ' 'ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

